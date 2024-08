Litro da gasolina em Fortaleza cai 12,9% em 19 dias e chega a R$ 5,73

Esta apuração levou em consideração o valor no Posto São Miguel, de bandeira BR, na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca, enquanto o preço médio anterior refere-se a dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ( ANP ).

No dia 31 de julho, o preço do litro já havia recuado para R$ 5,83 na Capital, levando os motoristas a formarem filas em um posto de combustível Shell na Avenida Antônio Sales com a Avenida Barão de Studart.

Todavia, os últimos dados da ANP indicavam que o litro da gasolina em Fortaleza era o segundo mais caro nas capitais do Nordeste entre 21 a 27 de julho, a R$ 6,57, com uma mínima de R$ 6,45 e uma máxima de R$ 6,79.

A cidade cearense estava atrás apenas de Natal, no Rio Grande do Norte, que registrou o preço médio do litro em R$ 6,65. A mais barata foi encontrada em São Luís, no Maranhão, a R$ 5,83/L.