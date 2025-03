Marinha divulga edital para concurso; inscrições começam nesta segunda, 31

As inscrições para o concurso começam no dia 31 de março / Crédito: Fernando Frazão/ Agência Brasil

As inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Colégio Naval (CPACN) da Marinha começam às 8h desta segunda, 31. Ao todo estão sendo ofertadas 153 vagas, sendo 141 para homens e 12 para mulheres. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O edital foi divulgado nesta quinta-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU). As oportunidades são para o curso de Preparação de Aspirantes, realizado no Colégio Naval (CN), na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A capacitação, conforme o apresentado no documento, é destinada ao preparo intelectual e físico do aluno visando uma futura seleção para o ingresso no curso de graduação da Escola Naval (EN) e é realizado em regime de internato com a duração de três anos.

Vale destacar, entretanto, que a aprovação no certame não garante a vaga no CN, sendo a participação condicionada “ao cumprimento de normas que estabelecerão o rendimento mínimo e as condições exigidas para a aprovação no CN”. Desta forma estão previstas “a realização de exames eliminatórios: de saúde e físicos”. CPACN: Veja como se inscrever

As inscrições para o CPACN estarão disponíveis das 8h do dia 31 de março e seguem até o dia 29 de abril.