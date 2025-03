Enel Ceará: mutirão oferece parcelamento de débitos em até 7 vezes

Conta de luz em atraso pode ser parcelada em até 7 vezes / Crédito: FCO FONTENELE

Clientes da Enel Ceará que estejam com débitos com a empresa terão até o dia 31 de março para realizarem o parcelamento das dívidas. A ação faz parte do mês do consumidor, celebrado em março. De acordo com a empresa, os débitos poderão ser parcelados em até sete vezes, e a entrada de até 10% para débitos com até 60 dias de atraso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O intuito da companhia é realizar acordo para o pagamento dos débitos para evitar cortes no fornecimento do serviço.



Consumidor é uma oportunidade para facilitar essa negociação com condições especiais", explica Marcelo Barbosa, diretor de Mercado da Enel Ceará.

Entenda como funciona o plano de negociação Para participar, o consumidor ter uma conta vencida há pelo menos 61 dias. Na hora de solicitar o parcelamento da dívida, ele deverá apresentar um documento com foto como RG ou CNH. A ação não vale para clientes que tenham algum parcelamento em vigor.

Para débitos acima de 180 dias, caso o pagamento seja efetuado à vista, o consumidor terá desconto de 10%.