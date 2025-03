Ceará tem 37 produtos da cesta básica sem ICMS e 14 com redução; veja lista

O Estado está entre os entes autorizados, por meio de um convênio firmado pelo Conselho Fazendário Nacional (Confaz), a conceder isenção do ICMS em operações internas com produtos essenciais para o consumo popular

Porém, em meio aos desgastes frente à alta de preços dos alimentos, o governo Lula tenta entre as medidas para conseguir barateamentos que os estados estendam a isenção do tributo para os demais produtos.

Ainda no sábado passado, 8, em resposta ao apelo do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin , o governador do Ceará de Freitas ( PT ) frisou que recebe, ainda nesta semana, um estudo da Sefaz sobre a questão.

O secretário da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira , chegou a protagonizar discussão sobre os preços dos alimentos, rebatendo os opositores do PT.

Atualmente, o Ceará está entre os estados autorizados, por meio de um convênio firmado pelo Conselho Fazendário Nacional (Confaz), a conceder isenção do ICMS em operações internas com produtos essenciais para o consumo popular.

Porém, como ele fala formalmente do líder do PL (Carmelo Neto), e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, citando que eles tentam dizer que a culpa do aumento de preços é do Governo do Estado, as discussões chegaram à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) na sessão da terça-feira, 11.

"Ele (Chagas) diz que bolsonaristas estão espalhando mentiras a respeito do preço dos alimentos e da razão pela qual os preços estão altos. Elmano se nega a fazer o que o Bolsonaro fez, diminuir o ICMS sobre a gasolina, sobre o diesel, sobre os setores de transporte, de armazenamento de alimento. Elmano de Freitas prefere que os pobres paguem um dos ICMS mais caros do país", declarou.

Priscila Costa (PL), líder da oposição, disse que para "piorar o dia", a população acordou com um vídeo do secretário dentro de um mercantil respondendo a oposicionistas em relação a alta dos preços dos alimentos . A vereadora afirmou que a população sente a dificuldade de compra.

"Agora, o que esse pessoal também não te conta é que no tempo do Bolsonaro, o presidente deles, a gasolina aqui no Ceará chegou a R$ 9. Eles não te contam que a carne e vários produtos estavam com os preços nas alturas. E sabe o que o presidente deles fez nessa época? Zerou o imposto do jetski, dos balões e dos veleiros. Aí eles bateram palma", finalizou em vídeo o secretário da Casa Civil.

"O secretário foi extremamente infeliz, se expôs demais e perdeu a oportunidade de ficar calado", disse Priscila.

Depois de Priscila, foi a vez do vereador Jorge Pinheiro (PSDB) também responder a Chagas. O parlamentar falou que não é a oposição quem coloca os preços no supermercado e a alta é culpa de uma política do que chamou de "desgoverno" das gestões petistas em nível federal e estadual.

"Não sei como ele vai mostrar que os preços não são aquilo que estão lá, que o trabalhador vai no dia a dia comprar e sofre com o preço", comentou.



Quem usou a tribuna para defender o Chagas Vieira foi o 1º vice-presidente da CMFor, Adail Júnior, vereador do PDT. Segundo ele, sem entrar na disputa bolsonarista contra lulista, não viu inverdades no vídeo do secretário.

"Ele assume que hoje nós temos sim os alimentos caros e justifica com uma justificativa cabível. Puro e simplesmente verdadeiro. E ele diz que a cesta básica do Ceará não se cobra mais, é zero. Hoje é zerada a cesta básica desses alimentos", algo dito pelo chefe da Casa Civil na postagem.

"Em relação ao aumento de preço, cabe ao aumenta da oferta e da procura. Eu não vi nenhuma inverdade em relação a fatos da fala do Chagas Vieira. Não quero entrar na linha da crítica pessoal a qualquer pessoa", finalizou.



Medidas dos outros estados em relação ao ICMS sobre a cesta básica

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), já respondeu à solicitação do Governo Federal. A partir de abril, o Estado vai zerar alíquota do ICMS no arroz, feijão, farinha de mandioca, hortaliças, frutas frescas, ovos, leite in natura e pasteurizado, carnes, derivados de aves, suínos, caprinos e ovinos, banha suína, fava comestível, polvilho de mandioca e sal de cozinha.

O Piauí integra um grupo de estados autorizados, por meio de um convênio firmado pelo Conselho Fazendário Nacional (Confaz), a conceder isenção do ICMS em operações internas com produtos essenciais para o consumo popular, isto é, que fazem parte da cesta básica.

Outros estados que já têm essa autorização são Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe. O convênio estabelece que cada Estado poderá aplicar a isenção conforme as condições e a forma definidas em sua própria legislação.

Governadores oposicionistas reagiram. Em Goiás, Ronaldo Caiado (UB-GO) afirmou que as medidas irão prejudicar os produtores. No Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR) classificou o anúncio como uma reação tardia, ressaltando que desde julho de 2023, 65% dos produtos da cesta básica no Estado já são isentos de impostos.

Já o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), preferiu não comentar diretamente sobre o ICMS, mas destacou suas próprias iniciativas focadas na promoção da alimentação popular. Sergipe e Tocantins destacaram ações voltadas para a segurança alimentar, enquanto o Maranhão anunciou um novo programa de combate à fome.

*Com Adriano Queiroz e Agência Estado

Veja os alimentos incluídos na lista do imposto de importação zerado pelo Governo Federal



O Governo Federal anunciou zero imposto de importação de nove produtos alimentícios considerados essenciais. A medida tem o objetivo de reduzir os preços dos alimentos ao consumidor.

Os alimentos que terão os tributos zerados são:

Azeite (hoje 9%)

Milho (hoje 7,2%)

Óleo de girassol (hoje até 9%)

Sardinha (hoje 32%)

Biscoitos (hoje 16,2%)

Massas alimentícias (macarrão) (hoje 14,4%)

Café (hoje 9%)

Carnes (hoje até 10,8%)

Açúcar (hoje até 14%)

Além deles, a cota de importação do óleo de palma, atualmente em 65 mil toneladas, subirá para 150 mil toneladas.

Outra medida em busca de baixar preços é a prioridade para os alimentos da cesta básica no próximo Plano Safra, o programa que oferece financiamentos com juros subsidiados pelo governo para a produção agrícola. O objetivo é aumentar o estímulo a produtores rurais que produzam para o mercado interno.

Essa priorização também atinge os óleos de canola e de girassol, que são culturas de inverno.

O governo ainda anunciou a formação de estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), após a queda dos preços. No mês passado, a Conab havia pedido R$ 737 milhões para reconstituir os estoques de alimentos desmantelados nos últimos anos.

Por fim, haverá a extensão do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Esse sistema descentraliza as inspeções sanitárias, permitindo que estados e municípios façam o trabalho, mas poucas cidades aderiram ao Sisbi.

O SIM limita a venda dos produtos aos municípios, enquanto o Sisbi permite que agricultores familiares consigam vender sua produção para o todo o Brasil. O objetivo do governo é possibilitar, pelo período de um ano, a comercialização em todo o território nacional dos produtos que já foram devidamente certificados no âmbito municipal.

A medida alcança itens como leite fluido, mel, ovos e outros produtos. O governo pretende aumentar o número de registro no sistema de 1.550 para 3 mil municípios. (Agência Brasil)

