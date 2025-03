Ceará terá mutirão de empregos com mais de 2 mil vagas voltadas para mulheres

A iniciativa se insere no pacote de ações desenvolvidas pelo Estado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e será realizada no IDT/Sine Centro / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará terá um mutirão de empregos com mais de 2 mil vagas voltadas para mulheres em diversas ocupações e setores nesta sexta-feira, 14. Das oportunidades, cerca de 800 vagas serão para seleções que ocorrerão no mesmo dia, na unidade do Sine do Centro de Fortaleza, localizado na Rua Assunção, 699. As demais oportunidades contarão com seleções que ocorrerão em empresas parceiras.

A iniciativa será promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho (SET) e do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).