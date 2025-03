Pagamento do saque-aniversário do FGTS para os nascidos em março começa nesta quinta, 13

A alteração na data foi divulgada em postagem da Caixa Econômica Federal. De acordo com o anunciado, o pagamento será realizado até o dia 17 de março

O pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos beneficiários nascidos em março começa nesta quinta-feira, 13 . Antes, os depósitos estavam previstos para o dia 5 deste mês.

Possuem direito a esse repasse, os indivíduos que tiveram rescisão ou extinção do contrato de trabalho durante a vigência do saque-aniversário no período de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025.