Planet Smart City recebe aporte de R$ 248 mi do Grupo Breevast

Com o aporte, a ideia é que a companhia global amplie atuação no mercado cearense e brasileiro, como São Paulo, após receber aportes de R$ 248 milhões do holandês Grupo Breevast.

O Ceará receberá novos investimentos de uma empresa global na área de habitação tecnológica e sustentável: Planet Smart City , conhecida pela construção de bairros inteligentes. No Estado, a empresa possui empreendimentos em São Gonçalo do Amarante e Aquiraz.

No Brasil, o objetivo é destinar os recursos aos projetos verticais, como os empreendimentos residenciais, que já estão sendo desenvolvidos tanto no Ceará quanto em São Paulo.

Diretora-presidente da Planet Smart City no Brasil, Susanna Marchionni. Crédito: Paloma Vargas/O POVO

No Estado, a Planet Smart City conta com um investimento em um bairro planejado no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, com um valor geral de venda de R$ 270 milhões.