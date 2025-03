Piauí anuncia ICMS zero sobre cesta básica; convênio permite redução para mais 11 Estados

Um dia após o governo federal apelar para que governadores reduzam tributos sobre a cesta básica, num esforço para diminuir o preço de alimentos, o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) anunciou que vai zerar o ICMS sobre os produtos básicos de alimentação a partir de abril. Um convênio do Conselho Fazendário Nacional (Confaz), de 18 de fevereiro deste ano, permite que outros 11 governos regionais reduzam o imposto sobre esses itens.

"A partir do mês de abril, o ICMS sobre o arroz está zero. E não é só arroz, não. Feijão, ovos, leite e os produtos da cesta básica em geral terão ICMS zero no Piauí a partir de abril", disse Fonteles em vídeo divulgado em suas redes sociais, reiterando que é a forma de o Estado colaborar para a redução do preço dos alimentos.