Com PIB de 3,4%, Brasil é um dos países que mais cresceram em 2024

Setor de serviços é destaque na alta do PIB brasileiro / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Com crescimento econômico de 3,4% em 2024, o Brasil foi a sétima economia com o maior crescimento, de acordo com ranking da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que avalia os Produtos Internos Brutos (PIBs). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados se referem aos 38 países membros da OCDE, além de Brasil e Rússia. O grupo inclui as principais economias do mundo.

As exceções foram Chile, Grécia, Luxemburgo e Nova Zelândia, que fazem parte da OCDE, mas que não foram listados, pois ainda não divulgaram dados oficiais.