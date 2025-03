Lula: Ano que vem, vai crescer PIB, salário mínimo, renda, distribuição de terra

O presidente brincou ao final do evento e disse que paga R$ 1 milhão para fazer "todo dia um ato deste". "E não pago um centavo para ficar no meu gabinete", comentou. "Quanto mais eu estiver na rua, melhor para o País; quanto mais eu estiver no gabinete, pior para o País", afirmou. "Daqui para frente, quem quiser encontrar com o Lula, vá para a rua porque vai estar na rua conversando com o povo brasileiro."