Renato Aguiar é eleito o novo presidente do Ibef Ceará

O escolhido já ocupava o cargo de vice-presidente do Ibef Ceará, atualmente sob o comando de Delano Macêdo . A posse está prevista para o dia 1º de abril.

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef) no Ceará anunciou nesta quinta-feira, 6, a eleição de Renato Aguiar como novo presidente da entidade para o biênio 2025-2026.

Conforme comunicado do Ibef, Renato Aguiar tem pouco mais de 35 anos de experiência nas áreas de crédito, finanças e controladoria, em empresas de abrangência nacional, tendo formação em Economia e pós-graduação em Administração Financeira.

O novo presidente do Ibef Ceará é, ainda, sócio e diretor da Solis Investimentos, onde desenvolve trabalho nas áreas industrial e de prestação de serviços.

Para ele, a escolha “é uma grata satisfação e é o fruto de muitos anos de contribuições ao Instituto, através da realização de cursos, participação em processos de mentoria e nas mais diversas atividades promovidas”, destacando ainda o fato de ter acompanhado a constituição do Ibef Mulher, do Ibef Jovem e do Ibef Academy.