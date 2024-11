Ibef homenageia vencedores do Prêmio Equilibrista 2024

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos, recebeu o Prêmio Equilibrista. Luciane Sallas, diretora-executiva da M Dias Branco, venceu como a Executivo de Finanças do Ano, e a Solar Coca Cola, na categoria Empresa Padrão

Criado pelo Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças (Ibef), a premiação tem como objetivo reconhecer e homenagear executivos que se destacam por suas contribuições no desenvolvimento econômico e financeiro de suas organizações.

A presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos, Patriciana Rodrigues, foi a vencedora da edição 2024 do Prêmio Equilibrista entregue na noite desta terça-feira, dia 19, em cerimônia no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.

Também foram homenageadas: Luciane Sallas, diretora-executiva da M Dias Branco, como a Executivo de Finanças do Ano, e a Solar Coca Cola, na categoria Empresa Padrão.

O presidente do Ibef, Delano Macedo, afirmou que os homenageados foram escolhidos pelos associados como forma de reconhecer aqueles que, com competência e resiliência, superaram os desafios do último ano. “Em um período marcado por crises econômicas, inflação elevada, juros altos, dificuldades de crédito e conflitos globais, nossos premiados mostraram coragem, determinação e excelência.”

Em seu discurso, Patriciana enfatizou a importância de ser a primeira mulher a conquistar a premiação no Estado. “Hoje, sinto-me não apenas como uma vencedora, mas como uma representante de todas as mulheres que trilham seus caminhos com coragem, determinação e fé.”

Também reforçou que o Ceará tem uma importância vital para a economia do nosso país. “Nosso estado é um exemplo de crescimento e inovação, com destaque em setores estratégicos, como energia renovável, tecnologia, turismo, serviços e agronegócio”.