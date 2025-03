Demora em estornos e cobranças indevidas são principais queixas do consumidor, aponta pesquisa

“Para o consumidor, o dia em que o produto é despachado no correio já é o dia em que ele considera que a devolução foi feita, o que cria um descompasso entre a expectativa do consumidor e o que de fato é realizado em termos de estorno”, exemplificou Patrícia Cansi.

O índice de resolução dos problemas denunciados ficou em torno de 75%. “Notamos um crescimento de 70% para 75%. O que percebemos é que as empresas maiores, ou aquelas com maior presença, são muito engajadas no canal. É raro encontrar empresas grandes que não se envolvem com a plataforma”, disse a executiva.

“Claro, há casos em que o consumidor não fica satisfeito, mesmo após a resposta da empresa, muitas vezes por questões de expectativa. Mesmo que o problema tenha sido resolvido, o consumidor pode se sentir insatisfeito devido ao esforço e desgaste para chegar à solução, esperando algo mais pela dificuldade enfrentada”, prossegue Patrícia.

“Ainda vemos que as empresas privadas costumam ser mais rápidas e engajadas no canal. Elas têm uma preocupação maior com sua reputação digital. No entanto, no ano passado, observamos um movimento positivo entre as empresas de capital misto e algumas estatais, que passaram a se engajar mais”, complementa.