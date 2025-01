Pagbank-Pagseguro lidera ranking de reclamações do BC do 4º trimestre de 2024

O conglomerado Pagbank-Pagseguro ficou no topo do ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento do quarto trimestre de 2024, informou o Banco Central nesta quinta-feira, 23.

O Pagbank-Pagseguro fechou o trimestre com um índice de 79,26 reclamações procedentes por cada milhão de clientes. O conglomerado Inter ficou em segundo lugar, comum índice de 74,96. O conglomerado C6 Bank ficou em terceiro, com índice de 67,18.