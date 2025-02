Imposto de renda: quem precisa declarar em 2025? Veja datas, valor e mais

A Receita Federal anunciou que as regras para o Imposto de Renda de 2025, incluindo a data de liberação do programa e o prazo para entrega da declaração, serão informadas na primeira quinzena de março. No ano passado, a entrega da declaração começou em 15 de março e terminou em 31 de maio. Este ano, como o dia 15 de março cai em um sábado, a expectativa é que o início do envio ocorra em 17 de março.

Imposto de renda: qual prazo para envio e documentos?

As empresas e instituições financeiras têm até sexta-feira, 28 de fevereiro, para enviar os Informes de Rendimento aos contribuintes.