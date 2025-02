Ceará gerou 53.371 empregos em 12 meses; 2º melhor saldo do N/NE

Setor de serviços foi destaque na geração de empregos em 12 meses até janeiro de 2025 / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Nos 12 meses de fevereiro de 2024 até janeiro de 2025, o Ceará gerou 53.371 empregos com carteira assinada, resultado de 618.810 admissões e 565.439 desligamentos. Com isso, ficou em 9º lugar do País e 2º do Norte e Nordeste em criação de vagas, com desempenho positivo em todos os setores. Nas regiões, fica atrás apenas do topo, que foi a Bahia (88.546). Além disso, o estoque médio de pessoas no mercado de trabalho formal ficou em 1.380.738.

Veja os estados que mais perderam emprego no Brasil em 12 meses São Paulo (457.335)

Minas Gerais (131.498)

Rio de Janeiro (130.437)

Paraná (124.502)

Santa Catarina (103.339)

Bahia (88.546)

Rio Grande do Sul (69.690)

Goiás (56.240)

Ceará (53.371) Porém, se for olhar apenas o primeiro mês deste ano, o saldo foi negativo em 1.225 postos. Isso porque o Estado demitiu muito mais (54.265) do que contratou (53.040) no período. Em dezembro o mercado de trabalho cearense já apresentou saldo de -6.461 vagas.

O estoque ficou em 1.408.141, sendo menor que dezembro de 2024 (1.409.366), mas maior para um janeiro desde o início da série histórica, em 2020. O resultado reflete em quarta pior colocação do Brasil e a segunda pior do Nordeste. Veja como foram os outros janeiros em geração de emprego no Ceará Janeiro de 2025 (-1225)



Janeiro de 2024 (1.436)



Janeiro de 2023 (-2.068)



Janeiro de 2022 (-2.136)



Janeiro de 2021 (6.246)



Janeiro de 2020 (2.461) Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que tem como início da série histórica 2020, quando nova metodologia foi adotada.

Na análise dos 12 meses encerrados em janeiro de 2025, os homens, com 28.898, tiveram um saldo melhor que o apresentado pelas mulheres (24.473). Os destaques na geração de postos com carteira assinada no período foram dos setores de serviços (24.078) e industrial (15.429). Veja ranking: Serviços (24.078)

Indústria (15.429)

Comércio (11.613)

Agropecuária (2.001)

Construção (255) Nesta base de comparação (12 meses), a taxa de rotatividade nos empregos cearenses foi de 29,26%. É a 6ª menor do País e 4ª menor do Nordeste, abaixo do resultado de qualquer região. No Brasil, Mato Grosso tem o maior índice (39,02%).