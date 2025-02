Preço da gasolina mantém estabilidade no Ceará, mas gás de cozinha sobe

O preço da gasolina no Ceará variou R$ 0,01 em relação à semana passada e manteve estabilidade, segundo dados da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). No mesmo período, o preço médio do Gás Liquefeito de Petróleo (GNL) em botijões de 13 kg subiu 0,9%, encontrado por R$ 107,50.

(Veja abaixo a variação de preços de todos os combustíveis).