Presidente do BNDES diz que País caminha para uma super safra e que desafio é armazenagem

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defendeu maior presença do Estado para garantir o equilíbrio dos preços de alimentos, com medidas como o estímulo a investimentos em armazenamento de grãos e desenvolvimento do mercado interno para commodities. "Nós precisamos de mais participação do Estado e mais política pública", disse, apontando a necessidade de infraestrutura de silagem e o impacto da dolarização de commodities, inclusive as produzidas no Brasil.

E destacou: "Estamos caminhando para uma super safra. O desafio é armazenagem."