Governo inaugura último trecho do Projeto de Integração do Rio São Francisco

O Governo Federal inaugurou nesta quinta-feira, 21, o último fecho de canal do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. A instalação tem oito quilômetros de extensão e se localiza entre os municípios de São José de Piranhas e Cajazeiras, Pernambuco. A entrega acontece após 13 anos desde o início das obras, garantindo o caminho das águas dos dois eixos (Leste e Norte).

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o investimento federal na estrutura foi de R$ 49,7 milhões. Ao todo, a transposição do Rio São Francisco, maior empreendimento hídrico do País, já recebeu mais de R$ 1,1 bilhão de investimento para os Eixos Norte e Leste.

Sobre o assunto Bolsonaro anuncia, sem detalhar, ajuda a 750 mil caminhoneiros

Em inauguração de obra no NE, Bolsonaro volta a dizer que só Deus o tira do cargo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Finalmente, depois de todos esses anos, a obra do Projeto de Integração do Rio São Francisco está concluída. Mais uma vez, isso demonstra o compromisso do Governo Federal em garantir segurança hídrica para a população brasileira que convive com a seca", destacou o ministro Rogério Marinho.

O responsável pelo MDR e o presidente da República, Jair Bolsonaro, participaram da cerimônia de inauguração, que integra a Jornada das Águas. O evento partiu da nascente histórica do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais, e vai percorrer os nove estados do Nordeste.

O trajeto começou no dia 18 de outubro e segue até o dia 28 de outubro. Nas agendas, serão realizados anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação, apoio ao setor produtivo e aos municípios.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags