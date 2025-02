Lula: povo é 'assaltado' por intermediários no preço dos combustíveis e fama fica com governo

"O óleo diesel sai da Petrobras a R$ 3,77, e o cara vai encher o tanque e paga R$ 6,20", disse o presidente da República. "O mais grave é o preço do gás. O povo não sabe que o botijão de 13kg da gás sai da Petrobras a R$ 35", declarou Lula. "Povo é no fundo, no fundo, assaltado pelo intermediário. E a fama fica nas costas do governo", disse Lula.

"O povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. E eu estava dizendo para Magda que é importante informar a população disso. Para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, para o povo saber quem é que é o filho da mãe disso", declarou Lula.

O preço dos combustíveis está entre as principais preocupações do presidente da República, que passa por um momento de baixa em sua popularidade.