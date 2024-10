G20 Brasil: grupo de filantropia leva pontos de seu comunicado ao Planalto nesta quinta-feira

A área de filantropia do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), uma das 10 que compõem o da sociedade civil (C20), levará ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira (24) o comunicado do final da reunião na expectativa de que alguns de seus pontos sejam espelhados na declaração de líderes em novembro. "Queremos ver algo no documento que tenha o potencial de influenciar pessoas que tomam decisão", disse ao Estadão/Broadcast o secretário-geral do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), Cassio França. Um dos principais temas debatidos no C20 nesse âmbito foi o da filantropia para um desenvolvimento sustentável - o meio ambiente é um dos pilares da presidência do Brasil no G20.

O secretário-geral também comemorou a realização do G20 Social, uma reunião inédita que ocorrerá no Rio, dias antes da cúpula de líderes. "O que tiver de ser considerado, já foi considerado nas reuniões e comunicados, mas é um momento politicamente importante de se estar", avaliou, lembrando que o evento também ocorre paralelamente à COP29, no Azerbaijão.

Recentemente, a área ambiental passou a ganhar mais espaço nas discussões sobre o destino dos recursos, como registrou o Estadão/Broadcast. "Esse G20 Social é uma tentativa de incluir movimentos, outros grupos que não vão estar nas discussões técnicas por natureza."