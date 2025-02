Pagamento do abono salarial para quem nasceu em janeiro começa na segunda, 17; Saiba mais

Em 2025, serão beneficiados com o abono salarial 24,4 milhões de trabalhadores / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) começará a pagar na segunda-feira, 17, a primeira parcela o abono salarial, destinada aos trabalhadores nascidos em janeiro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Serão contemplados pouco mais de 2 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e do funcionalismo público em um montante estimado em R$ 2,3 bilhões. Os valores a serem pagos aos beneficiários variam entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00.

Têm direito ao abono salarial quem atuou por, no mínimo 30 dias no ano-base de de 2023 e teve remuneração de até dois salários mínimos da época, ou cerca de R$ 2.640, pagos por empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (Pis) ou para quem integra o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Entre os beneficiários que vão receber o abono salarial em fevereiro, 1.845.317 trabalhadores são da iniciativa privada, que recebem pela Caixa Econômica Federal, e 163.810 são servidores públicos, que recebem pelo Banco do Brasil, por sua vez. A quantia a ser recebida depende do número de meses trabalhados em 2023, tomando como base o valor atual do salário-mínimo. Para calcular a quantia a ser recebida é preciso pegar a atual cotação do salário-mínimo, dividir por 12 e depois multiplicar pela quantidade de meses trabalhados em 2023. Embora o pagamento comece a ser efetuado nesta segunda-feira, os valores ficarão disponíveis até dezembro de 2025. Como consultar A consulta ao abono salarial pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. na aba “Benefícios”. Depois deve ser selecionada a opção “Abono Salarial” e clicado o botão pagamento para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.



Outras opções são consultar o portal GOV.BR ou a ligação para o telefone 158, das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados, além da possibilidade de se comparecer a uma unidade da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).