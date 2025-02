Vendas do varejo cearense têm 5º melhor desempenho do Brasil em 2024

VENDA de materiais de construção foi a que mais aumentou em relação a 2023 / Crédito: FÁBIO LIMA

Confira o índice do volume de vendas do comércio varejista no Brasil por estado em 2024: Amapá: 15,5%



Paraíba: 11,4%



Tocantins: 9,5%



Rio Grande do Sul: 8,4%



Ceará: 7,8%



Bahia: 7,4%



Alagoas: 7,1%



Piauí: 6,7%



Roraima: 6,3%



Acre: 6,2%



Goiás: 6%



Distrito Federal: 5,8%



Sergipe: 5,8%



Maranhão: 5,7%



Rio Grande do Norte: 5,4%



Pernambuco: 5,4%



Mato Grosso do Sul: 5,4%



Amazonas: 5,1%



Pará: 4,9%



São Paulo: 4,6%



Santa Catarina: 4,1%



Minas Gerais: 3,7%



Paraná: 3,6%



Rondônia: 3,4%



Espírito Santo: 1,7%



Mato Grosso: 1,7%



Rio de Janeiro: 1,6% No período, apenas duas das oito atividades de divulgação analisadas apresentaram recuo em relação a 2023: livros, jornais, revistas e papelaria, com 4,3%, e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com 2,9%.

Por outro lado, a venda de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos se destacou no ano registrando um crescimento de 17,6%. O resultado, inclusive, foi o quarto melhor do setor no Brasil. Agora, considerando o varejo ampliado, que além do normal inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, foi observada uma alta de 7,4% no comparativo com o ano anterior. O montante também foi melhor do que o nacional, cujo aumento foi de 4,1%, 3,3 p.p. menor. Confira o desempenho do Ceará em cada atividade de divulgação em 2024: Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 17,6%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 13,5%



Combustíveis e lubrificantes: 9,5%



Móveis e eletrodomésticos: 6%



Tecidos, vestuário e calçados: 5,4%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo: 5,3%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -2,9%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -4,3%

Entretanto, na passagem de novembro para dezembro, o volume das vendas do Ceará, considerando também o varejo ampliado, passou por uma redução de 4,2%.

O desempenho foi o quinto pior do Brasil, atrás apenas do Amapá (-12,6%), Mato Grosso (-6,5%), Amazonas (-4,5%) e Espírito Santo (-4,4%). Porém, se comparado com dezembro de 2023, houve um acréscimo de 2,5% na atividade comercial do Estado. Cenário nacional As vendas no comércio varejista brasileiro fecharam 2024 com alta de 4,7%, o maior crescimento desde 2012 (8,4%). Porém, em dezembro de 2024, frente a novembro, as vendas no País variaram negativamente 0,1%, resultado considerado estável.