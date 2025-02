Quando cai o salário? Veja o quinto dia útil de cada mês em 2025

Ou seja, a contagem dos cinco dias úteis vai de segunda-feira a sábado, considerando o primeiro dia do fim de semana útil.

Uma das datas mais aguardadas pelos trabalhadores todos os meses é o quinto dia útil . O período é tradicional devido aos depósitos salariais, que não caem obrigatoriamente no dia 5 de cada mês. Essa data pode sofrer alterações dependendo de feriados ou da ocorrência de um domingo .

Caso a empresa não cumpra as regras para o pagamento do salário, poderá ser autuada pela Secretaria de Trabalho ou fiscalizada pelo Ministério Público do Trabalho, que pode até propor uma ação judicial contra o empregador.