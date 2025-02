Sem patrocinadores de Flamengo e Corinthians, Governo atualiza ‘bets’ regularizadas até 2029

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira, 11, a lista atualizada dos mais de 37 sites de apostas autorizados a funcionar no Brasil. As operações dessas ‘bets’ estão outorgadas até o dia 31 de dezembro de 2029, ou seja, pelos próximos cinco anos. As ausências mais notáveis certamente são as da ‘Pixbet’ e ‘Esportes da Sorte’, patrocinadoras de Flamengo e Corinthians, respectivamente.

Grande parte dos sites regularizados obtiveram autorização em outubro de 2024, mas de forma temporada. Cada empresa pagou cerca de R$ 30 milhões para funcionar regularmente e, agora, receberam autorização definitiva por parte do Governo. O mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil passou a vigorar desde o dia 1º de janeiro, a partir do cumprimento de uma série de requisitos por parte das ‘bets’.