Tesouro Renda+: opção de renda extra na aposentadoria bate recorde em dois anos

Título de investimento do Tesouro Direto, o Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra completou dois anos de lançamento no último dia 30, e o balanço no fim de janeiro bateu um recorde de R$ 4 bilhões — 150% maior do que em igual período do último ano.

Os investidores destinam recursos à aposentadoria, no intuito de obter uma renda extra, para além da previdência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A maior parte deste público investidor tem entre 25 a 44 anos.