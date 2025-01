Petrobras aumenta em R$ 0,22 o litro do diesel nas distribuidoras

No comunicado, a empresa ressalta que, "desde 2023, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras."

A Petrobras informou nesta sexta-feira, 31, que vai aumentar o preço do litro do diesel nas distribuidoras, confirmando a alta esperada por analistas desde o encontro da presidente da empresa, Magda Chambriard , com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O último ajuste ocorreu em 27/12/2023, uma redução. E o último aumento ocorreu em 21/10/2023", detalha. Mas o novo aumento se soma à alta do diesel já definida pelos secretários da Fazenda dos estados no ano passado e que também entre em vigor neste sábado, 1º.

"Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,20 /litro, uma variação de R$ 0,19 a cada litro de diesel B", projeta a companhia.

Composição dos preços

Outra informação ressaltada pela empresa no comunicado é a composição do preço do diesel. Ciente do impacto sobre o bolso dos consumidores, a empresa detalha:

Parcela Petrobras: 49,1%

Imposto estadual: 17,2%

Distribuição e revenda: 15,2%

Biodiesel: 13,1%

Impostos federais: 5,2%



Gasolina e diesel ficam mais caros a partir de sábado (1°) com reajuste do ICMS



