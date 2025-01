Inscrições para o concurso do TRF 5 estão abertas. Remuneração de mais de R$ 35 mil

As inscrições para o concurso de juiz substituto do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF 5), que tem sob sua jurisdição os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará , Alagoas e Sergipe, estão abertas . Ao todo são 11 vagas , além do cadastro reserva.

Inscrições

As inscrições para o concurso devem ser realizadas no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV), até as 16horas do dia 10 de março. A taxa é de R$ 330 e deve ser paga até o dia 11 do mesmo mês.

De acordo com o edital de abertura do processo seletivo, podem solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição os candidatos doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O prazo para a solicitação acaba no dia 3 de fevereiro.

Etapas do concurso



O concurso terá cinco etapas: prova objetiva, provas escritas, discursiva e de sentenças, prova oral e avaliação de títulos. Cabe ressaltar que a participação em cada fase só ocorre após a aprovação na anterior.