Copom decide elevar taxa básica de juros em 1 ponto percentual, que vai a 13,25%

Alta já era esperada pelo mercado e busca trazer inflação para o teto da meta, que é de 4,5% / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Atualizado às 19h19 O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu, nesta quarta-feira, 29, elevar em 1 ponto percentual a taxa básica de juros (Selic), que passará a 13,25% ao ano.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A decisão foi tomada por unanimidade na primeira reunião realizada desde que o economista Gabriel Galípolo tomou posse como novo presidente do BC, em 1º de janeiro.

A sinalização da alta, contudo, já havia sido feita desde a reunião anterior do Copom, realizada em dezembro, e a elevação da taxa Selic em 1 ponto percentual era esperada pelo mercado financeiro. De acordo com o comunicado, o Copom "entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego". O Copom confirma a expectativa de um novo aumento de 1 ponto percentual para a próxima reunião, a ser realizada em , mas pondera que "a magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação".

Para o economista e membro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, alta ocorreu em função de uma necessidade de "tentar conter a perspectiva de crescimento da inflação, visto que o mercado projeta já uma taxa de inflação meio ponto, ou, em alguns casos, até quase um ponto acima do teto da meta para o ano de 2025". "A tendência é continuar tendo essa elevação. O mercado estima que a própria taxa Selic possa alcançar uns 15% ou 15,5% ao longo do ano de 2025. Então, a tendência é a de elevação de alguns preços agora, como no caso dos combustíveis, em que existe certa defasagem. Essas são variáveis que tendem a manter esse direcionamento de elevação da taxa Selic ainda nas próximas reuniões do Copom", acrescentou. Cenários externo e interno No comunicado do Copom, o Comitê destacou os principais aspectos nos ambientes externo e interno que levaram o órgão a tomar essa decisão.