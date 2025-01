BC do Canadá corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 3,0% ao ano

O Banco do Canadá reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 3,0% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29. O corte da taxa está em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a redução a 3,0%.

O relatório do banco canadense prevê crescimento econômico global em cerca de 3% nos próximos dois anos, com o crescimento dos EUA revisado para cima e um impulsionamento econômico mais fraco na zona do euro.

"Na China, as recentes ações políticas estão impulsionando a demanda e apoiando o crescimento no curto prazo", destaca o comunicado.

Essas previsões, no entanto, "estão sujeitas a uma incerteza maior do que o usual devido ao cenário político em rápida evolução, especialmente pela ameaça de tarifas comerciais do novo governo dos Estados Unidos", alerta. "Como o escopo e a duração de um possível conflito comercial são impossíveis de prever, este relatório oferece uma previsão com base na ausência de novas tarifas."