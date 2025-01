Vale, Petrobras e espera por decisões sobre juros geram cautela no Ibovespa

O noticiário corporativo dá o tom aos negócios na Bolsa brasileira no início do pregão desta quarta-feira, 29, antes das decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos. A começar pela Vale, que divulgou seu relatório de produção e vendas na noite de ontem. A mineradora alcançou, em 2024, a maior produção de minério de ferro - 327,675 milhões de toneladas (Mt) - desde 2018, quando atingiu 384,6 milhões de toneladas, mas houve queda no quarto trimestre de 4,6% ante o mesmo período de 2023. Já as vendas de minério de ferro cederam 10% no período.

Pela manhã Vale sobe apenas 0,02%. Já Petrobras recua entre 0,78% (PN) e 1,07% (ON), em meio ao declínio de 0,70% do petróleo no exterior. O mercado ainda adota certa cautela devido a relatos de que a estatal elevará o preço do diesel nos próximos dias diante da defasagem com os valores praticados internacionalmente.