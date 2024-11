Jader Filho: mantido ritmo, 'Minha Casa, Minha Vida' terá 2,5 mi moradias contratadas até 2026

O ministro das Cidades, Jader Filho, disse que o governo federal projeta encerrar 2026 com até 2,5 milhões de unidades habitacionais contratadas para o Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Em evento do setor de construção civil, o ministro afirmou que 2024 será encerrado com recorde histórico do número de contratações no programa, com mais de 600 mil unidades.

"Para que o ritmo seja mantido, precisamos de vocês. Precisamos que vocês acreditem que é possível seguir avançando", disse Jader Filho se dirigindo aos empresários do setor de construção presentes. As falas foram feitas no 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), da Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC).