Kibon resgata o icônico Palito Premiado para o verão 2025 nas praias paulistas

A iniciativa está restrita às praias do litoral paulista, abrangendo locais como Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela

A promoção retorna com o mesmo formato que encantou gerações, apostando no poder da nostalgia para atrair consumidores.

O verão de 2025 promete ser ainda mais doce para os frequentadores do litoral paulista. A Kibon , marca de sorvetes , relançou sua clássica campanha “Palito Premiado”, sucesso absoluto nos anos 1990.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mecânica é simples: ao comprar um picolé Fruttare em carrinhos de sorvete localizados nas praias participantes, os consumidores têm a chance de encontrar no palito a frase “vale 01 Fruttare”. Com isso, podem trocá-lo por outro picolé diretamente no mesmo carrinho.