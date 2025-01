Pesquisa revela que 67% acreditam que governo taxaria o Pix

A polêmica começou após a publicação de uma norma da Receita Federal em setembro de 2024, que passou a vigorar no início deste ano. A medida ampliava o número de instituições obrigadas a informar movimentações financeiras superiores a R$ 5 mil, incluindo operações feitas via Pix.

Confusão e desinformação

Segundo o governo, o objetivo da norma era combater crimes financeiros e sonegação de impostos. No entanto, a medida gerou confusão e alimentou desinformação nas redes sociais, sendo rapidamente explorada pela oposição.

Em um vídeo que alcançou mais de 300 milhões de visualizações, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) alegou que, embora o Pix não estivesse sendo taxado, ele “não duvidava que isso pudesse ocorrer”.

A repercussão foi tamanha que o governo revogou a norma no dia 15 de janeiro e publicou uma medida provisória proibindo qualquer taxação do Pix. Mesmo assim, a imagem do governo foi impactada, com parte da população temendo uma possível cobrança.