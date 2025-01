Por que governo Lula recuou de nova regra do Pix da Receita

Governo Lula editará MP para proibir taxação do Pix após onda de fake news sobre novas medidas de monitoramento de transações financeiras.

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que a revogação do ato normativo se deu por conta de distorções e uma onda de fake news sobre a medida.

Getty Images Haddad anunciou que governo Lula prepara MP para vedar a taxação do Pix

"Pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando milhões de pessoas no Brasil e causando pânico e desacreditando um meio de pagamento muito importante na vida das pessoas", disse Barreirinhas em coletiva de imprensa, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

Barreirinhas reforçou que a Receita Federal, com a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Polícia Federal, vão investigar e responsabilizar as pessoas envolvidas em golpes em torno da medida.

Ele explicou que a decisão tem dois objetivos principais: impedir que as novas regras fossem utilizadas para aplicar golpes, como vinha ocorrendo, e evitar problemas com a tramitação de novas medidas.

Segundo o ministro, medida equipara transações em Pix a pagamentos em dinheiro e reforça os princípios da não oneração e da gratuidade no uso do Pix, além de garantir o sigilo bancário nas operações.

Na coletiva, Haddad informou que o governo Lula prepara o envio de uma medida provisória ao Congresso para proibir a taxação do Pix.

"Essa luta vai continuar. Não vamos aceitar o uso de símbolos da Receita para dar golpes com base nas mentiras", disse o secretário.

Com a nova medida, será proibido cobrar valores diferentes para pagamentos realizados via Pix em relação aos realizados em dinheiro.

O que for cobrado em dinheiro deverá ser cobrado com pagamento por meio de Pix, garantindo equidade entre as formas de pagamento.

Haddad mencionou que golpistas têm enviado boletos falsos com cobranças indevidas relacionadas ao Pix, causando prejuízos à população.