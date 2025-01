Plantão fiscal de serviços trabalhistas retoma atividades; confira

O Plantão Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho (SRT-CE) anunciou que retomou suas atividades nesta semana. Nos últimos cinco anos, foram realizados mais de 25 mil atendimentos.

Por meio do serviço gratuito disponibilizado pelos auditores fiscais do Trabalho, o cidadão pode obter informações sobre a legislação e cálculos trabalhistas, seguro-desemprego, PIS, eSocial, entre outros. Além disso, recebe denúncias de empregadores que não cumprem a legislação trabalhista.



O serviço está disponível para trabalhadores, profissionais da área do Trabalho, contadores bem como empregadores, mediante agendamento no site do Ministério do Trabalho e Emprego.