Salário real no Brasil mostrou alguma desaceleração, mas pode refletir inflação, diz Guillen

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o mercado de trabalho no Brasil tem mostrado dinamismo, e que talvez os dados de salário real estejam apontando alguma desaceleração. "Talvez seja por conta do lado da inflação e não do lado de salário, a gente ainda está discutindo isso", disse.

Ele fez a afirmação durante live promovida pela Bradesco Asset sobre os potenciais impactos da política monetária na conjuntura macroeconômica de 2025. A conversa é conduzida pelo economista-chefe da instituição financeira, Marcelo Toledo.