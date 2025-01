Fabricante da Piraquê e da Adria fecha fábrica em SP

Uma das maiores fabricantes de massas e biscoitos do País, com marcas como Piraquê e Adria, a M. Dias Branco fechou a fábrica que mantinha em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, e que empregava 480 trabalhadores. Em nota, a empresa afirmou que a decisão decorre de um processo de reestruturação da unidade.

"A companhia segue investindo em novas tecnologias e modernizando suas unidades industriais e, como parte desse processo, as atividades de produção da fábrica de Lençóis Paulista será transferida para outras unidades, garantindo maior eficiência operacional, redução de custos e agilidade na entrega dos produtos, aumentando sua competitividade no mercado", disse a M. Dias Branco.