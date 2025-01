Cartão de crédito compartilhado: entenda o que muda com as novas regras do Pix

“Uma pessoa relatou que mora com os pais, que são dependentes no cartão de crédito dela. Eles fazem compras no cartão e depositam o valor da fatura via Pix na conta dela, que sempre supera R$ 5 mil. Essa pessoa ainda não tem emprego e questiona como justificará esses depósitos para a Receita, já que nem faz declaração do imposto de renda”, explicou.

Entenda como acontece a fiscalização de cartão de crédito compartilhado

Getúlio Alencar, chefe da Divisão de Fiscalização da Receita, afirmou que, em casos como esse, o titular do cartão pode ser intimado a prestar esclarecimentos.

“Ao ser intimado, ele deverá comprovar a renda dos pais e que o cartão de crédito em seu nome é usado para cobrir despesas deles, que têm renda declarada. É uma situação tranquila. O contribuinte, ao apresentar os documentos necessários, comprova a origem da renda e não há sanções”, assegurou.