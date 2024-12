Calendário do Bolsa Família 2025: confira quando serão os pagamentos

Bolsa Família 2025: confira o calendário / Crédito: Roberta Aline / MDS

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025 ainda não foi oficialmente divulgado pelo Governo Federal, mas a previsão é de que as datas sejam anunciadas ainda em dezembro. O programa, que encerra 2024 com mais de 20,8 milhões de beneficiários inscritos, segue como uma ferramenta essencial no combate à extrema pobreza no Brasil.

Bolsa Família 2025: quando será divulgado o calendário oficial? Seguindo o padrão dos últimos anos, é provável que o calendário completo do Bolsa Família 2025 seja anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) até o final de dezembro. Em 2023, por exemplo, as datas de 2024 foram divulgadas em 26 de dezembro. Até lá, os beneficiários podem acompanhar as atualizações pelos canais oficiais do governo e se preparar para o início dos pagamentos em janeiro. STF confirma liminar que proíbe uso de Bolsa Família em bets | ENTENDA

Como será em 2025? Para o próximo ano, são esperadas mudanças no programa, como possíveis ajustes nas regras e uma redução no orçamento, o que pode impactar o valor dos benefícios. Ainda assim, o critério principal para acesso continuará sendo a renda per capita de até R$ 218 por pessoa, mantendo o foco em famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Além disso, as famílias devem estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e manter seus dados atualizados. O governo federal também continuará realizando revisões mensais nos cadastros para incluir novos beneficiários e excluir aqueles que não cumprem as condicionalidades do programa.

Calendário Bolsa Família 2025: como serão distribuídos os dias de pagamentos? Embora o calendário oficial ainda não tenha sido divulgado, os pagamentos devem seguir o mesmo formato dos anos anteriores: parcelas liberadas nos últimos 10 dias úteis de cada mês, organizadas pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) no cartão do Bolsa Família. Como exemplo, o cronograma provável para janeiro de 2025 é:

20 de janeiro: NIS final 1



21 de janeiro: NIS final 2



22 de janeiro: NIS final 3



23 de janeiro: NIS final 4



24 de janeiro: NIS final 5



27 de janeiro: NIS final 6



28 de janeiro: NIS final 7



29 de janeiro: NIS final 8



30 de janeiro: NIS final 9



31 de janeiro: NIS final 0 As famílias terão até 120 dias para sacar os valores após o depósito na conta poupança social.