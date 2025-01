Manga, uva, acerola e mais itens com preço baixo na Ceasa; veja lista

Período de safra faz com que oferta de inúmeros produtos aumente na central de abastecimento e, com isso, valor cobrado cai

Os valores de alguns alimentos estão reduzidos no entreposto das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), em Maracanaú. Os preços baixos ocorrem, de acordo com o órgão, por estarmos em período de safra.

A manga Tommy, por exemplo, na sexta-feira, 3, estava sendo vendida por R$ 2,5/kg, valor considerado "muito bom" pela Ceasa.