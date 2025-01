Sem PPI, preços da Petrobras fecharam 2024 com queda superior a 20% ante 2022

REFINARIA Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) / Crédito: FCO FONTENELE

Ano de consolidação de uma nova política de preços para os combustíveis, 2024 fechou com queda de mais de 20% nos preços da Petrobras em relação à política de preços de paridade internacional (PPI), extinta em 2022. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha (GLP) praticados pelas refinarias da estatal encerraram o ano passado abaixo dos patamares registrados em 31 de dezembro de 2022.

O diesel - combustível essencial para o transporte de cargas no País - foi o que apresentou a maior diferença, com queda de 21,6%. O comparativo leva em consideração os preços das refinarias da Petrobras com as refinarias privatizadas, da Acelem, na Bahia, e do grupo Atem, no Amazonas.

Em 31 de dezembro de 2024, o preço médio do diesel nas refinarias da Petrobras foi R$ 3,549, ante os R$ 4,527 no último dia de 2022.

No mesmo período, o preço na refinaria da Acelem diminuiu 13,1% e na refinaria do grupo Atem o recuo foi de 14,3%.

No caso da gasolina, a queda de preço nas refinarias foi tímida, de 0,9%, com o litro custando R$ 3,055. Já na refinaria da Acelem subiu 0,3% e na do grupo Atem houve alta de 4,8%. Já em relação ao GLP, a Petrobras reduziu em 16,9% o patamar de preços em relação ao fim de 2022. O botijão de GLP processado nas refinarias da estatal encerrou o ano custando R$ 34,949. No mesmo recorte, o produto produzido pela Acelem ficou em R$ 55,814, ou seja, uma alta de 2,6% em relação ao fim de 2022.