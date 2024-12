'Os campos do pré-sal no futuro serão campos de gás natural', afirma presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o Brasil tem gás natural, mas que levará algum tempo para trazer para a costa todo o gás produzido na região do pré-sal. Enquanto isso, as parcerias com países vizinhos podem viabilizar o aumento da oferta do insumo e com isso reduzir o seu preço no mercado brasileiro.

"Os campos do pré-sal no futuro serão campos de gás natural", informou ao programa Canal Livre, na Band News, explicando que após o esgotamento do petróleo ainda restarão reservas de gás.