Lojas de Fortaleza oferecem descontos de até 70% em janeiro

O comércio varejista de Fortaleza inicia 2025 com promoções, oferecendo descontos de até 70% em produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos. O otimismo no setor é reflexo do crescimento de 3,4% nas vendas natalinas em relação ao ano anterior, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante.

“As campanhas de liquidações movimentam o comércio , permitindo que os lojistas renovem os estoques e os consumidores aproveitem preços reduzidos”, afirmou Cavalcante. As promoções abrangem itens que não foram vendidos no Natal, garantindo ofertas atrativas para os consumidores da capital cearense.

O setor espera repetir o desempenho do período natalino, quando as vendas nos shoppings movimentaram R$ 5,94 bilhões em todo o Brasil, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Este foi o maior valor já registrado na série histórica iniciada em 2019.

Papelarias e livrarias também aquecem o mercado

Além das liquidações, livrarias e papelarias devem registrar aumento no fluxo de consumidores em janeiro, devido à procura por materiais escolares. A demanda por livros, cadernos e outros itens de volta às aulas promete contribuir para o bom desempenho do comércio no início do ano.

Expectativa de alta em 2025

Com a retomada do consumo e as promoções estratégicas, lojistas de Fortaleza iniciam o ano com perspectivas positivas. As liquidações ajudam a equilibrar estoques e atraem consumidores que buscam economizar no início do ano.