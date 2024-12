Comércio de bens tem expansão modesta no 4º tri, mas ambiente é incerto para 2025, diz OMC

O comércio global de bens continuou a expandir em ritmo modesto no quarto trimestre deste ano, mas as perspectivas para crescimento em 2025 são incertas, aponta o Barômetro de Bens da Organização Mundial do Comércio (OMC), divulgado nesta segunda-feira, 9. Entre os fatores de incerteza, a instituição cita possíveis mudanças em políticas comerciais.

A leitura do barômetro ficou em 102,7, acima do valor de base de 100. O resultado mostra expansão do volume de comércio de mercadorias, mas é uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, quando ficou em 103.