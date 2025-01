Governo federal divulga calendário do Bolsa Família em 2025; confira

Pagamentos começam no dia 20 de janeiro e acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês, excetuando o caso de dezembro, quando há uma antecipação por conta do Natal

A cada mês, esses repasses ocorrem nos dez últimos dias úteis e a ordem de recebimento segue o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) que consta no cartão do beneficiário. A única exceção é o mês de dezembro em que o calendário de pagamentos é antecipado para ocorrer nos dez últimos dias úteis antes do Natal.

O governo federal divulgou nesta quinta-feira, 2, o calendário de pagamentos do Bolsa Família que, em janeiro, vai se estender do dia 20 ao dia 31.

O programa é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e os repasses são pagos aos beneficiários pela Caixa Econômica Federal. Conforme dados do governo federal, em 2024 foram transferidos mais de R$ 168,3 bilhões por meio do programa, uma média de R$ 14 bilhões mensais, contemplando cerca de 20 milhões de famílias.

Em dezembro do ano passado, cerca de 2,7 milhões de famílias atendidas pelo Bolsa Família entraram em regra de proteção, que permite a continuidade do recebimento dos repasses do programa por até dois anos, após terem ultrapassado a renda mínima exigida para o recebimento do benefício. Esse valor é de, no máximo, R$ 218 mensais por integrante da família que resida em uma mesma casa.

É necessário ainda estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), que abrange todos os programas sociais do governo federal. O cadastramento pode ser feito em postos de atendimento social no município do beneficiário e os dados sobre a renda da família devem ser atualizados a cada dois anos, a fim de evitar a perda do benefício. É obrigatório ainda a comprovação de frequência escolar e vacinação de crianças e adolescentes.