Brasil abre mercados para Peru e Turquia e fecha ano com mais 224 relações

Portos brasileiros são principais pontos de escoamento de produção agrícola para o Exterior / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Brasil registrou, nos últimos dias de 2024, a abertura de dois novos mercados para o Exterior, o de proteínas hidrolisada de aves, para o Peru, e o de mucopolissacarídeo, para a Turquia. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com os novos mercados conquistados, o País fechou 2024 com um total de 224 aberturas de mercado, ante 78 registradas em 2023, um crescimento de 187%, o que representa um número quase três vezes superior ao registrado no ano passado.

No caso do novo mercado aberto no Peru, as autoridades sanitárias locais autorizaram o Brasil a exportar proteína hidrolisada de aves, insumo empregado na produção de ração animal.