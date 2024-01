Tailândia abre mercado para produto usado em ração animal do Brasil, diz ministério

O Brasil poderá exportar para a Tailândia palatabilizantes, à base de hidrolisado de fígado de aves e suínos, para alimentação animal, informou o Ministério da Agricultura, em nota. Segundo a pasta, as negociações para a abertura do mercado com o aval do Certificado Sanitário Internacional do mercado levaram cerca de três meses.

Recentemente, a Tailândia autorizou a importação de farelo de milho brasileiro, resultante da produção de etanol de milho, o DDG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo dados do Ministério da Agricultura, no ano passado, o Brasil exportou US$ 3,14 bilhões em produtos agropecuários para a Tailândia, totalizando 5,58 milhões de toneladas, sendo o terceiro principal destino asiático das exportações agrícolas brasileiras.