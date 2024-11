Aumento do limite de isenção e taxação dos mais ricos, entenda mudanças no Imposto de Renda

Junto ao anúncio do pacote de corte de gastos, o ministro da Fazenda também apresentou medidas que fazem parte da Reforma do Imposto de Renda

Junto ao anúncio do pacote de corte de gastos obrigatórios, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também apresentou medidas que fazem parte da Reforma do Imposto de Renda, como a alteração do limite de isenção para R$ 5.000, população geral e para R$ 20.000, no caso de pessoas que possuam problemas de saúde, e o aumento do pagamento mínimo do IR para quem ganha mais de R$ 50.000.

O anúncio dos ajustes foram realizados na quarta-feira, 27, porém foram melhor explicados durante coletiva de imprensa realizada pelo ministro nesta quinta-feira, 28, junto aos ministros do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa.