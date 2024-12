Setor de material de construção é beneficiado com redução de alíquota no Ceará

Decreto estadual publicado na última semana, estabelece percentual único de 13% de aplicação de MVA para empresas do segmento, que antes pagavam entre 35% e 45%

Antes, essa alíquota variava de 35%, no caso de estabelecimentos comerciais atacadistas e varejistas, a 45%, no caso de estabelecimentos industriais fabricantes de materiais de construção, ferragens e ferramentas.

O Governo do Estado do Ceará publicou decreto, na última semana, estabelecendo a redução de alíquota em operações de transferência de mercadorias para o setor de material de construção , referente à aplicação da chamada margem de valor agregado (MVA), para 13%.

A mudança, conforme a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) visa equilibrar a carga tributária e evitar concorrência desleal.

A aplicação da alíquota reduzida, contudo, é condicionada a critérios, tais como:

Ter um faturamento anual acima de R$ 40 milhões

Ter gerado, no mínimo, 100 empregos diretos no Ceará

Além de fazer a adesão a um Regime Especial de Tributação (RET)

Ainda é necessária a transferência da mercadoria, no mínimo, pelo custo de aquisição mais recente

A não observância das regras previstas no atual decreto implica revogação do RET e necessidade da empresa complementar o pagamento do imposto.